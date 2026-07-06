Скандал на Световното: Решение на ФИФА повлияно от Доналд Тръмп

Отново скандал с политически привкус по време на Световното по футбол. Вълна от възмущение последва решението на ФИФА да отмени червен картон на американски футболист, след като Доналд Тръмп призова Джани Инфантино за този ход. И американският лидер, и президентът на ФИФА признаха, че са замесени в най-големия скандал, избухнал по време на изпълнения с полемика Мондиал.

Съединените щати срещу Босна и Херцеговина. Минутата е 65-а - американският нападател ФолАрин БАлогън навлиза опасно с бутонките си към защитник от противниковия отбор. След преглед с VAR, решението на съдията е факт - червен картон. Една от звездите на американския отбор е изгонен и трябваше да пропусне днешния мач срещу Белгия.

Докато едно телефонно обаждане не променя всичко. Доналд Тръмп вдига слушалката и казва на президента на ФИФА Джани Инфантино, че решението е несправедливо. Скоро след това от Световната футболна централа "замразяват" за срок от една година наказанието на Балогън и така той отново попада в състава за двубоя, който ще се играе тази вечер.

Тръмп призна, че едва след мача е научил какво всъщност е червен картон.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Нищо нередно не е направил. Той е най-добрият ни играч, ключов и той му извади червен картон. Не знаех какво означава, после чух, че няма да играе в следващия мач и си казах - леле, това е голямо наказани! Как наказваш някой за мач, който още не е изигран, това не е честно. Не може да го правиш. И да, поисках от ФИФА да преразгледа наказанието."

Джани Инфантино често е обвиняван в лобизъм в полза на Тръмп, а американският президент му е намекнал, че съдията, отсъдил червения картон на раздора, е разследван за уреждане на мачове.

За американските привърженици завръщането на Балогън е добре дошло, белгийците са бесни.

Аштън Кулиър, привърженик на САЩ: "Той е един от най-силните ни играчи, но разбирам и недоволството на Белгия - ако той играе ще трябва да променят цялата си стратегия." Жак Гослен, привърженик на Белгия: "Не казвам, че във футбола има корупция, но целият свят днес вижда какво се случи и възмущението е масово..."

Белгийската футболна централа обяви, че ще оспорва мярката. Критики дойдоха и от европейската УЕФА, според която е прекрачена границата. Дали скандалът ще бъде засенчен от виртуозен футбол - гледайте само по БНТ.