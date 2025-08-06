БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Слънце или дъжд в сряда?

Снимка: илюстративна
В сряда ще е предимно слънчево. Следобед главно в северозападните и планинските райони ще превали и прегърми. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развива и над Южна България. На отделни места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, като значителни по количество ще са в района на Странджа и Източните Родопи.

Ще духа до умерен вятър от север-североизток, в Източна България временно силен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в Източна България до 35°, в София около 28°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици.

Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 27° до 30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

Интензивни и значителни по количество ще са на места в Странджа и Източните Родопи. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра около 15°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е слаб от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°.

През следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще остане от север-североизток, слаб, по Черноморието следобед умерен. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще са между 31° и 36°.

