Климатичните промени тревожат организаторите на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо

Климатичните промени притесняват организаторите, но няма да възпрепятстват плавното провеждане на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. До най-големия спортен форум, който ще бъде в ефира на БНТ, остават точно половин година.

По-топлото време през зимните месеци в последните години в комбинация със слабия снеговалеж с право тревожат Организационния комитет, откъдето обаче се получава информация, че всичко върви по план. Полемиките около бобслея, скелетона и шейните също са на път да бъдат елиминирани, защото Италия получи критики, че не разполага с подходящ улей за подобен форум.

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