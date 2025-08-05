БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода:...
Чете се за: 01:20 мин.
3500 пожара през юли: С 20% повече в сравнение с миналата...
Чете се за: 01:37 мин.
Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

Облекчава ли трафика новият светофар в Кресна?

Алекс Христов
Всичко от автора , Репортер: БНТ-Благоевград
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Европейският център по транспортни политики констатира редица нарушения след поставянето на светофара по главен път Е-79. Според доклада на неправителствената организация не са спазени законови и подзаконови изисквания, които регламентират и регулират дейностите по организация и безопасност на движението.

Въпреки че светофарът беше поставен, за да облекчи трафика, който минава през града, според местни това не се случва. Новата светофарна уредба създава и особен проблем за възрастните хора, защото времето за пресичането на международния път е едва 6 секунди.

"Само преди една или две седмици имахме инцидент тук с монтиран светофар, това доказва, че този свтофар не е ефективен."

"На мен ми се струва, че е по-трудно даже за местните.

БНТ: Защо?

- Защото има моменти, когато няма коли и можем да минем, а ние трябва да чакаме ... то докато стъпнем и започва да писука, човек трудно подвижен."

"За нас не е удобвен, 6 секунди аз трябва на бегом да тичам през пътеката."

"Вчера ми отне близо час повече от София до Кресна. Смятам, че това не е добре за туризма."

След сигнали на граждани от Европейския транспортен център правят проверка на участъка, като са констатирани 26 опасни дефицита. Сред тях са грешно поставени знаци, лоша маркировка и недостатъчно време за преминаваме на пешеходници на светофара.

Диана Русинова, Европейският център по транспортни политики : "Мястото на този светофар не е на този път, той по-скоро създава проблеми, отколкото да решава нещо."

"Знаците са извън експлотационна годност, взички знаем, че когато имаме светлинно регулируемо кръстовище не се слага зебра и не се слага пътен знак Д17, най-малкото поне те е трябвало да бъдат махнати. Временната организация е по настояване на общината, имало е други по-прагматични предложения от страна на АПИ, за съжаление те са били отхвърлени", допълва Русинова.

От Агенция "Пътна инфрастуктура" обясниха, че решението за поставяне на светофар е взето заради искане на кмета на община Кресна Николай Георгиев. Така градоначалникът е опитал да реши проблема с интензивния трафик към и от Гърция. В позицията на пътната агенция се посочва още, че след поставянето му задръстванията значително са намалели. Трайното решение за облекчаване на движението през град Кресна е изграждането на обходен път на населеното място, като строителството му се очаква да започне през септември т.г. Не успяхме да се свържем с кмета на Кресна за коментар. От Европейския транспортен център съветват общината да изработи Генерален план за организацията на движението и да премахне сложения светофар.

#нов светофар #Кресна #трафик

