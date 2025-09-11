Слав Петков: Необходимо е за България да може да покаже възможностите на тези младежите със Синдром на Даун

Президентът на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков вярва, че световното първенство за атлети със Синдром на Даун предоставя отлична възможност на българските състезатели да покажат своите възможности.

Спортният форум ще се проведе от 13 до 19 юни следващата година в София. За първи път България ще бъде домакин на събитие от такъв мащаб, посветено изцяло на спортисти със Синдром на Даун.

"Изобщо даже не съм се замислял и знам, че е необходимо за България, за да може да покажем възможностите на тези младежи и какво наистина могат. Още повече ще можем да покажем как можем да ги реализираме в нашето общество и да покажем на институциите, че трябва да работим заедно в името на тяхното бъдеще", каза Петков.

На днешната пресконференция в Националния пресклуб на БТА присъстваха и част от състезателите, които в последните няколко години спечелиха редица медали от световни и европейски първенства за спортисти със Синдром на Даун.

"Те са в много тежък режим, абсолютно подготвителен режим. Тренираме шест пъти в седмицата, като през деня те са в двуразови тренировки - сутрешна и следобедна. Наистина тренират на прага на възможностите и благодарение на колегите от спортните федерации, с които тук достатъчно добре работим и те ни подсигуряват едни наистина професионални треньори, които да може да гоним и да повишаваме възможността на нашите младежи", коментира още президентът на федерацията.

Световното първенство в София ще бъде в пет вида спорта: спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.