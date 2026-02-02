Слави Бинев с участие в първото заседание на новото ръководство на Световната федерация по таекуондо

Президентът на БФ Таекуондо Слави Бинев взе участие в първото заседание на новото ръководство на Световната федерация по таекуондо, което се проведе снощи във Фуджайра (ОАЕ).

В своето изказване Бинев, който е член на Съвета на Директорите, засегна теми, които са от особено важно значение за развитието на спорта. Той заяви, че изключително важно включването на изкуствен интелект за бързо взимане на решения и важни въпроси, което според него ще бъде от помощ в работата. Неговата идея беше подкрепена от първия зам. председател на Световната федерация проф. Джим Ба Нян, който е и председател на Корейската таекуондо федерация.

Слави Бинев постави въпроса за интегрирането на маргиналните групи и тези, които са сепарирани от обществото. Най-важната теме бе, че таекуондо много е спечелило от това, че е олимпийски спорт, но леко е загубило връзката с бойното изкуство. Всички присъстващи застанаха зад идеята му, а българинът получи много поздравления и подкрепа в неформални срещи.

След първото заседание на новото ръководство на Световната федерация Шейх Мохамед бин Хамад бин Мохамед Ал Шарки, престолонаследник на емирство Ал Фуджайра, и президентът на централата д-р Чунг Уонг Чо връчиха награди на ръководителите на световния спорт. Слави Бинев бе награден за огромния му принос в развитието на световния спорт и в частност таекуондо.

След края на приема Бинев проведе редица важни срещи, като по този начин той за пореден път показва, че българското таекуондо вече е неизменна част от световния боен спорт. Във Фуджайра присъстват изключително много важни кралски фамилии, които са част от управлението на спорта таекуондо.

От 27 февруари до 1 март тази година София ще бъде домакин на поредното издание на силния международен турнир Bulgaria open G2, който ще се проведе в "Арена 8888". До този момент на 2000 състезатели от цял свят са подали заявки за участие, което ще направи надпреварата изключително оспорвана.