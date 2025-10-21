БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слави Бинев се кандидатира за член на Съвета на Световната федерация по таекуондо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Изборите ще се състоят на 23 октомври.

Слави Бинев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Председателят на Българската федерация по таекундо (БФТ) и първи вицепрезидент на Европейската централа в бойния спорт (European Taekwondo Union) Слави Бинев обяви официално, че се кандидатира за член на Съвета на Световното таекуондо (World Taekwondo).

"Ако бъда избран, ще бъда ваш личен член на Съвета на Световното таекундо и ще защитавам интересите на всеки един от вас. Нека отстояваме заедно бъдещето на таекуондо - по-силно, обединено и изпълнено с дух", заяви Бинев в социалните мрежи.

Изборите за нова управа на Световното таекуондо ще се състоят на Генералната асамблея на организацията на 23 октомври в Уси (Китай). В ръководството ще бъдат утвърдени президент, трима вицепрезиденти, 14 членове на Съвета и един одитор.

"Със страстта си към таекуондото, дългогодишния си опит и отдадеността си към спортисти и треньори, Слави Бинев е готов да служи на нашата глобална таекуондо общност с почтеност, енергия и сърце", написаха от БФТ в подкрепа на кандидатурата му.

#Слави Бинев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
1
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
5
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче,...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
6
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Други спортове

Гергин Ангелов: В България имаме условия да развиваме състезазтели по пикълбол
Гергин Ангелов: В България имаме условия да развиваме състезазтели по пикълбол
Спортни новини 21.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 21.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 20.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 20.10.2025 г., 20:50 ч.
Петима българи в Топ 10 на световния бокс Петима българи в Топ 10 на световния бокс
Чете се за: 01:57 мин.
Кристина Илиева: Вярвам, че ще постигнем целите, които сме си поставили Кристина Илиева: Вярвам, че ще постигнем целите, които сме си поставили
Чете се за: 02:37 мин.
Спортни новини 20.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 20.10.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Има ли схема за злоупотреба с евросредства за ремонта на "Чистота" в Пловдив и кой стои зад нея? Има ли схема за злоупотреба с евросредства за ремонта на "Чистота" в Пловдив и кой стои зад нея?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Министерският съвет рестартира работата си - гласуват помощ след...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Торнадо край Париж: Загина строителен работник
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Нова руска атака остави части от Северна Украйна без ток
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ