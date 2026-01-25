Слави Василев: Румен Радев може да събере 121 гласа в следващия парламент

Анализаторът Слави Василев, чието име се спряга като част от проекта на Румен Радев, потвърди че ако получи такава покана, ще се присъедини и прогнозира, че партия на Румен Радев би могла да събере 121 гласа в следващия парламент.

Слави Василев - анализатор: "Аз пък смятам, че той има потенциала да събере 121 в парламента и очакванията на хората са такива, промениящият се свят е такъв, че българите усещат, че идва нов лидер. Този лидер несъмнено е Румен Радев, но трябва да се материализират тези стъпки... Смятам, че презиеднтът достатъчно ясно е изразил какви са неговите позиции по ключови позиции. Не е нова неговата позиция нито по отношеине на Украйна, нито неговата позиция по отношение на времевата рамка, в която трябваше да се въвежда еврото."