Румен Радев: Европа трябва да стимулира общ икономически растеж, а не да се дели на две скорости

Вера Александрова от Вера Александрова
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
румен радев българия амбицията участва активно развитието дигиталната свързаност
Новата стара идея за Европа на две скорости може да изглежда прагматична, но в дългосрочен план ще доведе до загуба на конкурентоспособност и ще направи съюза по-уязвим. Това заяви Румен Радев в Берлин на форум на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия.

Европейският съюз може да просперира, когато икономическият успех на една държава членка не остава изолиран, а преминава границите и стимулира общ растеж. Това заяви президентът Румен Радев в изказването си на форум в Берлин на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия, в който участваха представители на десетки компании, дипломати и на неправителствени организации.

Румен Радев посочи, че в свят на геополитическо противопоставяне и нарушени вериги на доставки, стагнацията се е настанила във водещи европейски икономики, върху развитието на които влияят и устойчиви идеологически модели. Президентът (2017-2026 г.) отново подчерта, че именно Европа се е оказала заложник на собствената си амбиция за морално лидерство в свят без правила. Затова, по думите на Румен Радев, Европа се нуждае от по-високо ниво на амбиции и трябва да се адаптира бързо, за да посрещне новите предизвикателства и да засили ролята си в глобалния свят.

“Със сигурност ЕС трябва да ускори процеса на вземане и привеждане в изпълнение на общите решения, но не вярвам, че новата стара идея за Европа на две скорости е истинското решение. Тя може да изглежда като прагматична, но в дългосрочен план ще доведе до загуба на конкурентоспособност и ще направи съюза по-уязвим”, заяви Радев.

Затова той призова за намирането на вярната формула за ЕС, която не залага на изолация и разделение в Европа, а на реалистична оценка на процесите в и извън ЕС, които да укрепят неговото вътрешно единство. Във връзка с това Румен Радев приветства и скорошното изявление на германския канцлер Мерц за необходимостта ЕС да се изправи пред реалностите и да постави конкурентоспособността на първо място.

Радев посочи също, така че България е част от общия пазар на ЕС и споделя отговорността за гарантиране на сигурността и стабилността на Европа и за постигане на икономически растеж. Нашата цел е по-висока социална и икономическа конвергенция на България и нейното включване във веригите на доставки за водещите индустрии с висока добавена стойност, отбеляза той.

България и Германия вече са доказали, че двустранното им партньорство създава добавена стойност, посочи още Радев, и призова това сътрудничество да се фокусира не само върху увеличаване на стойността на инвестициите, а и в използване на доверието в двустранните отношения за издигане на партньорството на още по-високо ниво.

Румен Радев открои традициите и постиженията на България в отбранителната индустрия и наука, в изследването на космоса и производството на микро сателити, в развитието на изкуствения интелект със създаването на първия Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в Югоизточна Европа, както и стратегическото разположение на страната ни, която е основен транспортен, енергиен и дигитален коридор, свързващ Европа и Азия. Тези постижения и дадености създават и солидни предпоставки за последващото задълбочаване на икономическото, търговско и инвестиционно сътрудничество между България и Германия, отбеляза още в изказването си на форума Румен Радев.

#Европа на две скорости #Румен Радев

