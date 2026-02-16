МОСВ предостави 20 високопроходими автомобила за опазване на „Натура 2000“ и защитените територии

Министърът на околната среда и водите Манол Генов предаде ключовете на 20 нови високопроходими автомобила, предназначени за дейности по опазване на защитените територии и зоните от мрежата „Натура 2000“.

Осигуряването на модерна материално-техническа база е важна стъпка към по-ефективното управление на природното богатство и успешното прилагане на българската и европейската политика по опазване на биологичното разнообразие у нас. Автомобилите бяха предоставени на Регионалните инспекции по околната среда и водите в цялата страна, Дирекциите на трите национални парка „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, както и на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Моторните превозни средства са закупени по Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г.

„Тези 20 превозни средства ще бъдат в услуга на нашите дейности по опазване на околната среда – както на „Натура 2000“, така и на защитените територии, защитените зони и защитените местности – на цялото ни природно наследство“, заяви министър Генов.

С тях ще се подпомогне изпълнението на новите функции на органите за управление, включително разработването и прилагането на териториални планове за защитените зони, както и по-активното участие на местните общности и заинтересованите страни в процеса на управление.

Предоставянето на автомобилите е резултат от съвместните усилия на държавата и частния сектор, реализирани с европейска финансова подкрепа.

„Това е пример как държавата и бизнесът могат да работят в синхрон и коректно партньорство, когато имат обща цел – опазването на природата“, подчерта той.

Проектът е на стойност малко над 2 млн. евро и включва не само автомобили, но и съвременно оборудване – компютърна техника, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, дронове, ГИС софтуер и лицензи.

Министърът отбеляза, че инициативата е част от по-широка програма за инвестиции в опазването на биоразнообразието. Сред предвидените дейности са защита и съхраняване на местните видове, както и ограничаване на инвазивните видове, които застрашават природните екосистеми.

„Имаме и множество договори с неправителствени организации – те са наши партньори и помощници в защитата на околната среда, но контролната дейност и грижата трябва да бъдат най-вече на държавата“, посочи още Генов и пожела на служителите безаварийна работа с новата техника.

Машините са оборудвани със 160-конски сили двигатели, 4x4 задвижване, блокиращ диференциал и независимо окачване, което ги прави подходящи за работа при труднодостъпни терени и полеви условия.

С изпълнението на проекта министерството дава ясен знак, че опазването на мрежата „Натура 2000“ е дългосрочен и последователен приоритет, посочват от МОСВ. По Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда 2021–2027 г.“ е осигурен ресурс от над 132 млн. евро, насочен към реални мерки за опазване и възстановяване на природата в България.