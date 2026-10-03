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Славия надви Ботев Враца с късен гол в контрола

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Спорт
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Емилиан Гогев донесе успеха с 2:1 на "белите“ в Правец, а врачани дадоха игрови минути на част от по-рядко използваните си футболисти

Славия надви Ботев Враца с късен гол в контрола
Снимка: Startphoto.bg

Славия победи Ботев Враца с 2:1 в контролна среща, играна в Правец. Двата отбора използваха паузата в клубния футбол, за да поддържат игровия си ритъм.

"Белите“ откриха резултата в 28-ата минута, когато Димитър Буров се разписа и осигури аванс на столичани, който се запази до почивката.

Ботев отговори в началото на второто полувреме. Даниел Генов възстанови равенството и върна врачани в двубоя.

Решението на срещата дойде осем минути преди края. В 82-ата минута Емилиан Гогев отбеляза втория гол за Славия и оформи крайното 2:1.

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов използва проверката, за да даде възможност за изява на футболисти, които са получили по-малко игрови минути от началото на сезона.

#ПФК Ботев Враца #ПФК Славия

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