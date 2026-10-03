Славия надви Ботев Враца с късен гол в контрола

Славия победи Ботев Враца с 2:1 в контролна среща, играна в Правец. Двата отбора използваха паузата в клубния футбол, за да поддържат игровия си ритъм.

"Белите“ откриха резултата в 28-ата минута, когато Димитър Буров се разписа и осигури аванс на столичани, който се запази до почивката.

Ботев отговори в началото на второто полувреме. Даниел Генов възстанови равенството и върна врачани в двубоя.

Решението на срещата дойде осем минути преди края. В 82-ата минута Емилиан Гогев отбеляза втория гол за Славия и оформи крайното 2:1.

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов използва проверката, за да даде възможност за изява на футболисти, които са получили по-малко игрови минути от началото на сезона.