Славия с четвърта поредна победа в първенството

Славия продължи силния си марш под ръководството на Ратко Достанич и записа четвърта поредна шампионатна победа. „Белите“ се наложиха с 3:1 над Добруджа в София, в мач от 17-ия кръг на Първа лига, и още веднъж показаха стабилност и характер в ключови моменти.

Големият герой на срещата безспорно беше Янис Гермуш, който реализира две попадения, а Лазар Марин добави още едно за домакините. За Добруджа се разписа Томаш Силва, но усилията на гостите не бяха достатъчни, за да променят хода на двубоя.

Славия вече се настани уверено на седмо място с 24 точки, докато тимът от Добрич остава закотвен на последната позиция с 11.

Още от първите минути двата отбора показаха, че ще търсят гола. Антон Иванов първи накара публиката да ахне, когато неговият удар облиза външната част на мрежата. В отговор „белите“ създадоха няколко отлични възможности, но Емил Стоев и Иван Минчев пропуснаха от ситуации, които трудно се изпускат.

В 34-ата минута логичното се случи – след перфектно ниско центриране от свободен удар на Иван Минчев, Лазар Марин се намести най-добре и прати топката в мрежата за 1:0.

Добруджа обаче не се предаде. Само шест минути по-късно Костов изведе майсторски Томаш Силва, който хладнокръвно изравни резултата и върна напрежението в мача.

Истинският обрат настъпи в добавеното време на първата част. Удар на Исак Соле срещна ръката на Венцислав Керчев, а след консултация с ВАР, реферът Радослав Гидженов отсъди дузпа. Янис Гермуш застана зад топката и със стоманени нерви вкара за 2:1.

Само няколко минути след подновяването на играта Гермуш отново се превърна в главно действащо лице. Неговият изстрел, след лек рикошет в защитник, намери път към мрежата – 3:1 и решаване на срещата.

Добруджа опита да се върне в мача и натисна домакините, създавайки няколко опасни ситуации пред наказателното поле на Славия. Въпреки хаоса при разбъркванията обаче нов гол не падна и столичани заслужено прибраха трите точки.



Първа лига: Славия - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)



