След десетилетия резерви: Музеят на изкуствата във Филаделфия прие статуята на Роки

Музеят на изкуствата във Филаделфия, който дълги години се отнасяше резервирано към популярната статуя на Роки Балбоа, я прие като част от своята идентичност, предаде Асошиейтед прес.

Всеки ден посетители от цял свят се отправят към стъпалата на музея – не само заради изложбените зали, но и за да видят бронзовата фигура на героя от филма "Роки" - измислен боксьор от Южна Филаделфия.

Статуята на Роки Балбоа – с вдигнати в знак на победа ръце, с боксови шорти и обувки, се е превърнала в притегателен обект за милиони посетители от цял свят.

В продължение на десетилетия музеят поддържаше резервирано отношение към популярността на статуята. Сега обаче той я приема и включва фигурата в своята програма.

Новата изложба "Rising Up: Rocky and the Making of Monuments" изследва как един филмов герой се превръща в реален културен символ. Експозицията поставя статуята в контекста на историята на изкуството и на градската идентичност на Филаделфия. Куратор на проекта е Пол Фарбър, който от години проучва значението на статуята и обществените паметници, преди да пренесе темата в музея.

Изложбата обхваща изображения на бокса в изкуството от над 2000 години и проследява темата за човешката борба – мотив, който според заместник-директора по кураторска дейност и консервация на музея Луис Марчесано обяснява трайната популярност на Роки.

След заснемането на филмите за „Роки“ статуята първоначално е оставена на стъпалата на музея, но институцията настоява за нейното премахване. По-късно тя е преместена в Южна Филаделфия, а през 2006 г. е върната в подножието на стъпалата. Въпреки това музеят дълго време не я приема като част от своята експозиционна среда. Мястото, на което се намира статуята, е собственост на града, а не на музея.

Според Посетителския център на Филаделфия около 4 милиона души посещават стъпалата на музея всяка година – брой, който е сравним с този на туристите, посещаващи Статуята на свободата.

