След победа в спринта Оскар Пиастри бе първи и в квалификацията в Катар

Перфектна събота за австралиеца.

Оскар Пиастри
Снимка: БТА
Слушай новината

Оскар Пиастри продължи перфектния си уикенд в Лусаил с първо място в квалификацията преди Гран при на Катар от Формула 1. Австралиецът спечели спринта по-рано през деня и с това се доближи на 22 точки от съотборника си Ландо Норис, който ще стартира редом до него в неделя.

Норис водеше в голяма част от последната квалификация, но Пиастри го изпревари с края и спечели първото място с 1:19.387 минути на 5.419-километровото трасе. Британецът остана втори с 0.108 секунди пасив, а шампионът Макс Верстапен бе трети за Ред Бул с 0.264 изоставане.

Уикендът е отличен за едни и тежък за други. Шарл Льоклер завърши едва 13-и в спринта и се класира на десето място в квалификациите, но поне достигна до финалната. Люис Хамилтън отпадна още на старта с 18-о време в първата сесия и ще потегли от дъното на решетката.

