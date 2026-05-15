След свлачището на пътя Смолян - Пампорово: Държавата обеща бързи действия

Държавната и местната власт продължават да търсят решение на най-сериозния инфраструктурен проблем в Смолянско през последните две седмици – огромното свлачище, което прекъсна пътя Смолян – Пампорово в района на местността „Райковски ливади“. Регионалният министър Иван Шишков направи оглед на място заедно с геолози, инженери, представители на „Геозащита“ и пътни експерти. Преди това той участва в работна среща в община Смолян, инициирана от кмета Николай Мелемов.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Определено съм удовлетворен от срещата. Присъстваха учени от „Минно-геоложкия университет“ и „УАСГ“, специалисти от „Геозащита“, а най-важното беше присъствието на министър Шишков, защото всички действия оттук нататък зависят именно от държавата.“

По думите му вече са набелязани конкретни стъпки – анализ на терена, изготвяне на задание, проектиране и последващо строителство.

„Министър Шишков заяви, че скоростта ще бъде по-важна от цената, което дава надежда, че проблемът ще бъде решен възможно най-бързо“, допълни Мелемов.

Сред обсъжданите варианти за трайно решение е изграждането на мостово съоръжение в района на свлачището. Кметът подчерта, че няма да коментира инженерните решения, но изрази надежда действията да започнат спешно. По време на посещението беше огледан и друг сериозен проблемен участък – свлачището по обходния път през Стойките, където подпорна стена е срутена още от 2021 година.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Ролята на общината е всички процедури – ПУП-ове, съгласувания и административни действия – да бъдат извършени в режим на спешност. Ще бъдем партньор във всичко необходимо.“

Той уточни, че общината няма отношение към финансирането и възлагането на ремонтите, тъй като става дума за държавни пътища и отговорността е на АПИ и регионалното министерство. Въпреки затворения път, към момента няма информация за масови откази на туристически резервации в Пампорово.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „По-скоро страдат хората, които ежедневно пътуват до курорта по работа. Туристите, които идват отдалеч, едва ли ще се откажат заради 15-20 километра повече.“

Обсъждан е и вариант за временен обходен маршрут. Според кмета трасето преминава през различни терени – общински, горски и частни имоти, а окончателното решение тепърва ще се уточнява. Все още не е ясно каква точно е причината за свлачището. Сред възможните фактори се обсъждат преовлажняване на почвата, стар етернитов водопровод и наличието на водоеми в района.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: „Много фактори могат да бъдат причина, но не искам да спекулирам и да давам оценка каква е причината.“

Очакванията на местната власт и жителите на региона са възстановяването на пътната връзка да започне възможно най-скоро, за да не бъде засегнат активният летен туристически сезон в Родопите.

