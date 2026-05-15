Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Следващите награди "Грами" ще бъдат раздадени на 7 февруари 2027 г.

Номинациите за златните грамофончета ще бъдат обявени на 16 ноември 2026 г.

69-ата церемония по връчването на наградите „Грами“ ще се проведе на 7 февруари 2027 г. в "Крипто арена" в Лос Анджелис, съобщи Асошиейтед прес. Догодина музикалните награди ще имат нов телевизионен дом - Ей Би Си. Още през 2024 г. телевизията и Националната звукозаписна академия, която присъжда наградите, обявиха 10-годишен договор, като споразумението влиза в сила от следващата година. От 1973 г. церемонията се излъчва по телевизия Си Би Ес. Това означава, че следващата година Ей Би Си ще излъчва три големи събития - церемониите за наградите "Грами" и "Оскар", както и Супербоул.

Номинациите за "Грами" ще бъдат обявени на 16 ноември, като албумите, които отговарят на условията за участие, трябва да са издадени между 31 август 2025 г. и 28 август 2026 г.

Това означава, че творби като Swag II на Джъстин Бийбър, The Life of a Showgirl на Тейлър Суифт, Lux на Росалия, The Romantic на Бруно Марс и Kiss All the Time. Disco, Occasionally на Хари Стайлс може да се конкурират за „Грами“. Предстоящият трети албум на Оливия Родриго – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love също може да бъде номиниран.

Първият кръг на гласуването ще се проведе от 12 октомври до 22 октомври тази година, а финалният кръг е планиран между 10 декември и 7 януари 2027 г., уточнява АП.

"Наградите "Грами" са посветени изцяло на музиката, която движи света, и този момент е изграден точно върху това", се казва в изявление на главния изпълнителен директор и президент на Националната звукозаписна академия Харви Мейсън-младши. "Това е вълнуващо за нас като организация – ще имаме нов дом и отваряме нова смела страница за наградите "Грами". Ние едва сега започваме и най-доброто тепърва предстои", допълва той.

