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Словения стартира кампанията си в Лигата на нациите с драматична победа

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Спорт
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Воденият от Фабио Соли състав победи домакина Китай с 3:2 (25:17, 20:25, 20:25, 25:23, 15:10) в среща от група 3

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Мъжкият национален отбор на Словения отбеляза драматичен старт в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Воденият от Фабио Соли тим надделя над Китай с 3:2 (25:17, 20:25, 20:25, 25:23, 15:10) в среща от група 3, изиграна в Лини (Китай).

Най-резултатен бе Рок Можич с 25 точки (1 ас, 5 блокади) и бе над всички. Ник Муянович записа 18 точки (2 блокади), Тончек Щерн реализира 16 точки (1 блокада). За съперника Уен Зихуа завърши с 23 точки (1 ас, 1 блокада), с по 18 точки се разписаха Ю Юнтай (2 аса, 2 блокади) и Бин Уанг (1 блокада).

Балканският тим записа първите си 2 точки (1 победа). Словенците излизат срещу Полша на 11 юни (четвъртък) от 15:00 ч. б.в. Азиатците се изправят срещу Украйна в 11:30 ч. б.в.

Националният отбор на България също стартира днес участието си в Лигата на нациите (VNL). Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се изправят срещу Белгия в първия си мач от турнира в бразилската столица Бразилия, като двубоят започва в 19:00 часа българско време.

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