Словения защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок. Словенският тим в състав Ника Водан, Анже Ланишек, Ника Превц и Домен Превц беше начело и в първия кръг, а с още едно силно представяне във финалния кръг събра 1069.2 точки, носейки първа титла от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

Златният медал за Словения подпечата лидерът в генералното класиране за Световната купа Домен Превц със скок от 102.0 метра, след който получи 141.5 точки във финалния кръг.

Домен и сестра му Ника Превц последваха пътя на по-големия си брат Петер Превц, който помогна на Словения да спечели златото в Пекин през 2022 година.

Със среброто в смесеното отборно състезание се поздрави Норвегия с 1038.3 точки. В норвежкия отбор личаха имената на новата олимпийска шампионка на малка шанца при жените Анна Одине Стрьом, Кристофер Ериксен Сундал, Ейрин Мария Квандал и Мариус Линдвик. Стрьм се отличи със скок от 101.0 метра във финалния кръг и допринесе със 132.1 точки.

На трета позиция се нареди тимът на Япония в състав – бронзовата медалистка на малка шанца при жените Нозоми Маруяма, вторият в генералното класиране за Световната купа Рьою Кобаяши, Сара Таканаши и бронзовият медалист на малка шанца при мъжете Рен Никайдо, който завърши с общо 1034.0 точки.

Топ 6 допълниха отборите на Германия, Австрия и Финландия, със съответно 1032.8, 1027.8 и 938.0 точки.