ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Служител на ДАИ - Пловдив ударил двама възрастни на пешеходна пътека

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
При направените на място тестове този за наркотици е отчел положителна проба

Служител на ДАИ - Пловдив ударил двама възрастни на пешеходна пътека
Снимка: БГНЕС/Архив
Служител на ДАИ - Пловдив със служебна кола е блъснал двама възрастни, които пресичали на пешеходна пътека тип "зебра". При направените на място тестове този за наркотици е отчел положителна проба. Назначен е допълнителен кръвен тест. Резултатите за алкохол са били отрицателни.

Инцидентът е станал при маневриране на заден ход пред пловдивски супермакет.

Пострадалите мъж и жена, на по 80 години, са прегледани в болница и освободени за домашно лечение. По непотвърдена информация те са били със зрителни увреждания.

Катастрофата се е случила вчера сутринта, а служителят на автомобилната инспекция е бил задържан за 24 часа в полицията. Той отказа коментар за БНТ, но обясни, че е във връзка с пострадалите и те са добре.

По случая е заведено досъдебно производство.

#ДАИ Пловдив #пътно произшествие #пешеходна пътека

