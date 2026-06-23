Смъртен случай и осем пострадали фенове след мача на Йордания на Мондиал 2026

Трагичен инцидент помрачи емоциите около участието на Йордания на световното първенство по футбол. Един човек е загинал, а осем други са били ранени при масова блъсканица в столицата Аман по време и непосредствено след двубоя срещу Алжир, съобщава ДПА, позовавайки се на информация от йорданското Министерство на вътрешните работи.

Срещата от груповата фаза на Мондиал 2026 се игра в Санта Клара, САЩ, а йорданците допуснаха обрат и отстъпиха с 1:2 на Алжир.

Според властите инцидентът е станал на площад „Хашемит“ в центъра на Аман, където хиляди привърженици са се събрали в ранните часове на вторник, за да гледат двубоя на големи екрани.

Един от пострадалите фенове е починал вследствие на получените наранявания. Други осем души са били транспортирани до болница, като състоянието им е определено като стабилно до средно тежко.

Местните власти разследват обстоятелствата около инцидента, докато страната скърби за загиналия привърженик след една от най-тежките футболни трагедии в Йордания през последните години.