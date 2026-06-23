БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерът Радев: България е достигнала прага на...
Чете се за: 02:15 мин.
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията...
Чете се за: 05:22 мин.
Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
Чете се за: 04:35 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Смъртен случай и осем пострадали фенове след мача на Йордания на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Национални отбори
Запази

Масова блъсканица в центъра на Аман по време на общото гледане на двубоя срещу Алжир доведе до трагичен инцидент и множество ранени привърженици

Смъртен случай и осем пострадали фенове след мача на Йордания на Мондиал 2026
Снимка: AP Photo

Трагичен инцидент помрачи емоциите около участието на Йордания на световното първенство по футбол. Един човек е загинал, а осем други са били ранени при масова блъсканица в столицата Аман по време и непосредствено след двубоя срещу Алжир, съобщава ДПА, позовавайки се на информация от йорданското Министерство на вътрешните работи.

Срещата от груповата фаза на Мондиал 2026 се игра в Санта Клара, САЩ, а йорданците допуснаха обрат и отстъпиха с 1:2 на Алжир.

Според властите инцидентът е станал на площад „Хашемит“ в центъра на Аман, където хиляди привърженици са се събрали в ранните часове на вторник, за да гледат двубоя на големи екрани.

Един от пострадалите фенове е починал вследствие на получените наранявания. Други осем души са били транспортирани до болница, като състоянието им е определено като стабилно до средно тежко.

Местните власти разследват обстоятелствата около инцидента, докато страната скърби за загиналия привърженик след една от най-тежките футболни трагедии в Йордания през последните години.

#национален отбор на Йордания по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
1
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
2
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
3
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание...
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
4
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
5
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
6
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
5
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Още от: САЩ и Канада

Вашингтон временно разреши продажбата на ирански петрол, размрази активи на Техеран за 12 млрд. долара
Вашингтон временно разреши продажбата на ирански петрол, размрази активи на Техеран за 12 млрд. долара
Бръснар от Лос Анджелис предлага безплатни прически по време на Световното по футбол Бръснар от Лос Анджелис предлага безплатни прически по време на Световното по футбол
Чете се за: 00:35 мин.
Отново противоречия между САЩ и Иран след първия кръг технически преговори Отново противоречия между САЩ и Иран след първия кръг технически преговори
Чете се за: 01:15 мин.
Старт на техническите преговори между САЩ и Иран Старт на техническите преговори между САЩ и Иран
Чете се за: 03:05 мин.
Сладки изкушения на футболна тематика: Пекарна в САЩ предлага курабии с формата на топки и талисмани Сладки изкушения на футболна тематика: Пекарна в САЩ предлага курабии с формата на топки и талисмани
Чете се за: 00:30 мин.
На фона на мирните преговори между САЩ и Иран: Техеран настоява - "няма да се откажем от правото си да обогатяваме уран" На фона на мирните преговори между САЩ и Иран: Техеран настоява - "няма да се откажем от правото си да обогатяваме уран"
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите" Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета
Чете се за: 07:02 мин.
Политика
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Визите за българските граждани в САЩ остават
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Шофьорът, ударил се в автобус на "Челопешко шосе", остава...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на детската болница...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Има жертви на рекордно високите температури във Франция
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ