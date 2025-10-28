Сметките за парното: Кога ще е готова новата формула за дялово разпределение?

Дни преди началото на отоплителния сезон у нас се задава хаос със сметките за парно, предупредиха от Асоциацията на топлофикационните дружества. Причината е, че формулата за сградна инсталация беше отхвърлена от Съда на Европейския съюз преди няколко дни и сега енергийното министерство спешно трябва да предложи нова. В противен случай сметките за парно ще бъдат лесно оборени в съда.

Мотивите на Съда на Европейския съюз да отхвърли формулата за сградна инсталация са, че тя е непрозрачна и не осигурява точно отчитане на индивидуалното потребление на топлина.

Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества: „Лесно е да кажеш ‘това не е вярно’, но ще трябва да се стигне до някакъв консенсус. Чисто математически. На практика най-добрият вариант беше формулата, която се доказваше през годините – срещу нея нямаше оплаквания в цялата страна.“

Не само Съдът на Европейския съюз, но и абонатите на топлофикационните дружества определят формулата като изключително сложна и трудна за разбиране.

„Никога не може да се ориентирате какво дължите и за какво точно го дължите, особено пък за общите части.“ „Ако знаете специалист, пратете ме да ми разясни сметката. Може пък да е реална, но не сме убедени.“ „Изобщо не са ми ясни. С всеки месец се увеличават.“

Омбудсманът Велислава Делчева днес изпрати писмо до енергийния министър заради липсата на прозрачност в сметките за парно. „Гражданите настояват за яснота, защото плащат сметки, които не разбират“ – се казва в него.

Велислава Делчева, омбудсман: "Омбудсманът предупреждава, че ако отоплителният сезон започне без ясни правила за сградната инсталация, хората ще се окажат в ситуация на несигурност. Затова е необходимо бързо решение."

Енергийният министър обеща спешно решаване на проблема.

Жечо Станков, министър на енергетиката: „Утре съм натоварил ресорния заместник-министър и ресорния директор да съберат всички дружества и на база на решението на Европейския съд да направим съответните консултации и да намерим в кратки срокове най-добрия вариант, който да гарантира справедливо разпределение на сметките във всяка една сграда.“

Ако енергийното министерство спешно представи нова формула за сградна инсталация, в рамките на месец тя подлежи на обществено обсъждане.