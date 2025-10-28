Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно

Съдът на Европейския съюз за пореден път отмени действащата формула за изчисляване на енергията от сградната инсталация в топлофикациите. Решението предизвика нова вълна от дебати в сектора и поставя въпроса как ще се определят сметките на абонатите през зимата. Проблемът е, че в момента на практика формулата я няма. Това е истинският проблем, коментира в студиото на "Денят започва" председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.

Той припомни, че от години се водят съдебни битки по темата, но никой не е предложил конкретно ново решение:

"Лесно е да кажеш "това не е вярно", но кое е вярно? Никой не казва как трябва да изглежда новата формула и как реално да се изчисляват сметките."

По думите му, най-добре работещият вариант е бил именно този, срещу който няма жалби от абонати:

"На практика най-добрият вариант беше формулата, която се доказваше през годините – срещу нея нямаше оплаквания в цялата страна."

В решението на Съда на ЕС се посочва, че формулата не осигурява достатъчна прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление. Георгиев обаче уточни, че това не означава, че абонатите са били ощетени:

"Формулата е непрозрачна, защото е сложна и трудна за разбиране от хора, които не са в енергетиката. Но това не значи, че някой е излъган."

Според него, добавянето на още коефициенти ще я направи още по-непрозрачна, но само незначително по-точна.

Една от основните теми остава плащането на енергията от сградната инсталация. Георгиев напомня, че европейските магистрати не отменят това задължение:

"Съдът ясно е записал, че абонатът е длъжен да заплаща енергията от сградната инсталация, стига тя да е изчислена правилно."

В обществените дискусии темата за сметките и доверието към "Топлофикация София" остава водеща:

"Защо казваме, че няма доверие? "Топлофикация София" има 410 000 битови абонати. Жалбите към дружеството са не повече от 10 000. Това е едва малка част от клиентите. Повечето хора просто не се оплакват, защото нямат проблеми."

Според Георгиев, въвеждането на равни месечни вноски е облекчило много домакинства:

"Потреблението на енергия през зимата е около шест пъти по-голямо от лятото. Затова е разумно разходът да се разпредели равномерно през годината – така сметките стават предвидими и съобразени с доходите."

"Топлофикация София" продължава да е в тежко финансово положение с над 1 милиард лева дългове към "Булгаргаз". Пазарна цена на парното няма – тя е регулирана от КЕВР, обясни Георгиев.

"Това е единствената топлофикация, която не е частна, и единствената с проблеми. Всички други в страната са инвестирали през последните 20 години в модернизация и реконструкция", добави той.

Според Георгиев, мащабният ремонт в столичния квартал "Дружба" ще има реален ефект:

"Броят на авариите ще намалее драстично. Финансирането обаче беше одобрено едва през юли, затова ремонтът започна късно. Процедурите по Закона за обществените поръчки не могат да се избегнат."

Той увери, че тръбите се полагат правилно, въпреки различния външен вид:

"Те са предварително изолирани – метална тръба, покрита с изолация и пластмасов слой. Ако има теч, водата не излиза на същото място, а се отвежда безопасно."

Георгиев каза още, че най-добре е парното в София да бъде пуснато след 1 ноември.

