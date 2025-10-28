БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Запази

Кремен Георгиев, Асоциация на топлофикационните дружества: В момента формула няма, това е истинският проблем

Снимка: Архив/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съдът на Европейския съюз за пореден път отмени действащата формула за изчисляване на енергията от сградната инсталация в топлофикациите. Решението предизвика нова вълна от дебати в сектора и поставя въпроса как ще се определят сметките на абонатите през зимата. Проблемът е, че в момента на практика формулата я няма. Това е истинският проблем, коментира в студиото на "Денят започва" председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев.

Той припомни, че от години се водят съдебни битки по темата, но никой не е предложил конкретно ново решение:

"Лесно е да кажеш "това не е вярно", но кое е вярно? Никой не казва как трябва да изглежда новата формула и как реално да се изчисляват сметките."

По думите му, най-добре работещият вариант е бил именно този, срещу който няма жалби от абонати:

"На практика най-добрият вариант беше формулата, която се доказваше през годините – срещу нея нямаше оплаквания в цялата страна."

В решението на Съда на ЕС се посочва, че формулата не осигурява достатъчна прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление. Георгиев обаче уточни, че това не означава, че абонатите са били ощетени:

"Формулата е непрозрачна, защото е сложна и трудна за разбиране от хора, които не са в енергетиката. Но това не значи, че някой е излъган."

Според него, добавянето на още коефициенти ще я направи още по-непрозрачна, но само незначително по-точна.

Една от основните теми остава плащането на енергията от сградната инсталация. Георгиев напомня, че европейските магистрати не отменят това задължение:

"Съдът ясно е записал, че абонатът е длъжен да заплаща енергията от сградната инсталация, стига тя да е изчислена правилно."

В обществените дискусии темата за сметките и доверието към "Топлофикация София" остава водеща:

"Защо казваме, че няма доверие? "Топлофикация София" има 410 000 битови абонати. Жалбите към дружеството са не повече от 10 000. Това е едва малка част от клиентите. Повечето хора просто не се оплакват, защото нямат проблеми."

Според Георгиев, въвеждането на равни месечни вноски е облекчило много домакинства:

"Потреблението на енергия през зимата е около шест пъти по-голямо от лятото. Затова е разумно разходът да се разпредели равномерно през годината – така сметките стават предвидими и съобразени с доходите."

"Топлофикация София" продължава да е в тежко финансово положение с над 1 милиард лева дългове към "Булгаргаз". Пазарна цена на парното няма – тя е регулирана от КЕВР, обясни Георгиев.

"Това е единствената топлофикация, която не е частна, и единствената с проблеми. Всички други в страната са инвестирали през последните 20 години в модернизация и реконструкция", добави той.

Според Георгиев, мащабният ремонт в столичния квартал "Дружба" ще има реален ефект:

"Броят на авариите ще намалее драстично. Финансирането обаче беше одобрено едва през юли, затова ремонтът започна късно. Процедурите по Закона за обществените поръчки не могат да се избегнат."

Той увери, че тръбите се полагат правилно, въпреки различния външен вид:

"Те са предварително изолирани – метална тръба, покрита с изолация и пластмасов слой. Ако има теч, водата не излиза на същото място, а се отвежда безопасно."

Георгиев каза още, че най-добре е парното в София да бъде пуснато след 1 ноември.

Вижте целия разговор във видеото

#формула за дялово разпределение #Кремен Георгиев #"Топлофикация София" #дялово разпределение #сградна инсталация #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
1
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
2
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
3
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
4
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
5
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
6
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
4
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Бизнес

Рекордни продажби на нови и стари автомобили в страната
Рекордни продажби на нови и стари автомобили в страната
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
6012
Чете се за: 02:55 мин.
Ще има ли бензин след санкциите на Тръмп? Ще има ли бензин след санкциите на Тръмп?
Чете се за: 02:42 мин.
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г. Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на редовни полети до Ню Йорк и Чикаго от април 2026 г.
6054
Чете се за: 03:00 мин.
Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на горива в България? Санкциите срещу руски компании: Как ще се отразят на пазара на горива в България?
Чете се за: 01:20 мин.
Част от услугите са поскъпнали двойно през последната година Част от услугите са поскъпнали двойно през последната година
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева Нов завод за боеприпаси: Проектът с "Райнметал" е на стойност 1 млрд. лева
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание Парите на младите лекари: Депутатите гласуват на извънредно заседание
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно Съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение: експерти предупреждават за хаос в сметките за парно
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Еврокомисарят по енергетика пристига в България за разговори за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ