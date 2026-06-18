Смолян отбеляза 66 години от обединението на града

Днес Смолян празнува 66 години от създаването на единния град. На 18 юни 1960 година с указ на Президиума на тогавашното Народно събрание трите селища - Смолян, Райково и Устово се обединяват в днешния Смолян. Градът в сърцето на Родопите постепенно се утвърждава като съвременен административен, културен и туристически център.

Днешният празник беше отбелязан с голям фолклорен концерт с участието на звездната Валя Балканска, гайдаря Петър Янев, Берковската духова музика и Фолклорен ансамбъл "Родопа". Концертът е част от Орфеевия фестивал, който се провежда тази седмица в Смолян.