Смолян отбеляза 66 години от обединението на града

Днес Смолян празнува 66 години от създаването на единния град. На 18 юни 1960 година с указ на Президиума на тогавашното Народно събрание трите селища - Смолян, Райково и Устово се обединяват в днешния Смолян. Градът в сърцето на Родопите постепенно се утвърждава като съвременен административен, културен и туристически център.
Днешният празник беше отбелязан с голям фолклорен концерт с участието на звездната Валя Балканска, гайдаря Петър Янев, Берковската духова музика и Фолклорен ансамбъл "Родопа". Концертът е част от Орфеевия фестивал, който се провежда тази седмица в Смолян.
Валя Балканска,народна певица: "Ако сме разделени какво правим? Нито храната е храна, нито хлябът е хляб, а пък ако е заедно да се разчупи хлябът и заедно да го ядем, тогава е приятното и достойното. А Смолян е град за почитане - чист въздух, чист град, хубав народ и повече да не дирим лошите неща, а хубавите."
Петър Янев, гайдар: "За мен лично това е просперитет, заедност и растеж. Това нашите родители са го съзряли преди повече от 60 години и са го направили. Пътеката е показана, пътя е ясен, ние само трябва да продължим по най-разумния и по най-достойния начин. Честит празник!"