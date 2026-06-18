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Смолян отбеляза 66 години от обединението на града

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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смолян отбеляза години обединението града
Снимка: Величка Петкова

Днес Смолян празнува 66 години от създаването на единния град. На 18 юни 1960 година с указ на Президиума на тогавашното Народно събрание трите селища - Смолян, Райково и Устово се обединяват в днешния Смолян. Градът в сърцето на Родопите постепенно се утвърждава като съвременен административен, културен и туристически център.

Днешният празник беше отбелязан с голям фолклорен концерт с участието на звездната Валя Балканска, гайдаря Петър Янев, Берковската духова музика и Фолклорен ансамбъл "Родопа". Концертът е част от Орфеевия фестивал, който се провежда тази седмица в Смолян.

Валя Балканска,народна певица: "Ако сме разделени какво правим? Нито храната е храна, нито хлябът е хляб, а пък ако е заедно да се разчупи хлябът и заедно да го ядем, тогава е приятното и достойното. А Смолян е град за почитане - чист въздух, чист град, хубав народ и повече да не дирим лошите неща, а хубавите."

Петър Янев, гайдар: "За мен лично това е просперитет, заедност и растеж. Това нашите родители са го съзряли преди повече от 60 години и са го направили. Пътеката е показана, пътя е ясен, ние само трябва да продължим по най-разумния и по най-достойния начин. Честит празник!"

#годишнина #Смолян

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