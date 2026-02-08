БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
София Маврова стана шампионка на Европейската купа по джудо за кадетки в Рим

На финала в категория до 44 килограма българката се наложи над Аурора Феро.

София Маврова
Снимка: Българска федерация по джудо АРХИВ
Слушай новината

София Маврова стана шампионка на Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Рим (Италия).

На финала в категория до 44 килограма българката се наложи над представителката на домакините Аурора Феро с "юко".

Преди това тя победи още две италианки – Киара Турси с "вадзари" във втория кръг и Сара Кони с "ипон" за 53 секунди в полуфиналите. На старта се справи с Фене Петерс (Белгия), а в четвъртфиналите преодоля Нинон Жоли (Франция).

При кадетите Махмуд Жаафар е пети в категория до 60 кг, в която стартираха 94 състезатели. В малкия финал той отстъпи пред Лорис Гонсалес (Франция) след златна точка.

Преди това Жаафар постигна четири победи - над Алберто Давина (Испания), Алфонсо Соларжерио (Португалия), Александър Тузлуков (Молдова), Баптист Боно (Франция) след златна точка, а на полуфиналите отстъпи пред Тимео Кори (Швейцария).

В турнир участват 762 състезатели от 31 държави. България е представена от 15 кадети и 4 кадетки. Днес надпреварата продължава в останалите категории.

Същевременно, на Европейската купа за юноши в Сараево (Босна и Херцеговина) също има български тим. В първия ден Денис Гълъбов стана седми в категория до 60 кг. Участват 304 състезатели от 21 държави.

На Големия шлем в Париж, в който стартират най-силните в света, Виктор Скерлев (73 кг) записа две победи и загуба при 73-килограмовите. Преди седмица той стана първи на Европейската купа в София.

Днес излиза Георги Граматиков при 81-килограмовите.

#София Маврова

