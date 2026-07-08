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София приема силен турнир по скокове във вода

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Спорт
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Организатор на проявата е БФПС, със съдействието на СКПС Витоша.

Скокове във вода
Снимка: ММС
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От 14 до 17 юли София ще приеме едно от най-престижните събития в календара на скоковете във вода - 13-о издание на Купа „София“, което ще се състои на басейн „Дианабад“ успоредно с Балканското първенство за юноши и девойки.

Организатор на проявата е БФПС, със съдействието на СКПС Витоша, които за поредна година събират в българската столица най-добрите млади състезатели.

Събитието се реализира с подкрепата на Фондация „София - Европейска столица на спорта“, която последователно подпомага организирането на международни спортни прояви и развитието на детско-юношеския спорт в столицата. Благодарение на това партньорство София отново ще бъде домакин на елитно международно състезание и ще посрещне десетки млади таланти от различни държави.

Официалното откриване на Балканското първенство и 13-ата Купа „София“ ще се състои на 14 юли от 15:00 часа на басейн „Дианабад“.

Организаторите очакват четири дни на оспорвани надпревари, впечатляващи изпълнения и истински спортен празник, който ще утвърди София като една от водещите дестинации за международни състезания по скокове във вода.

#басейн Дианабад #скокове със вода

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