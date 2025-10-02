СОС набира кандидати за съдебни заседатели за Софийски градски съд

Започва процедура по набиране на кандидати за съдебни заседатели към Софийския градски съд за мандат 2026 - 2030 г. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и уточни, че процедурата ще бъде отворена до края на октомври.

Председателят на СОС отбеляза, че след успешното приключване на подбора на кандидати за Софийския районен съд е време да се обърне внимание и на градския съд. Той призова активни граждани да подадат документи, тъй като "това е шанс съдебната система да стане по-прозрачна".

"Това е единственият начин гражданите реално да участват в съдебния процес и да вземат решения, тъй като в съставите на градския съд съдебните заседатели са мнозинство", посочи общинският съветник Иван Виделов.

Комисията вече е настоявала пред министъра на правосъдието да се осигури бюджет за повишаване възнагражденията на съдебните заседатели, припомни общинският съветник Димитър Петров. По думите му, макар хората да идват мотивирани да изпълнят гражданския си дълг, заплащането е важна част от тяхната мотивация.

Необходимите документи и условия за кандидатстване са публикувани на сайта на Столичния общински съвет. Общинският съветник Христо Копаранов апелира към хората, които имат активна гражданска позиция, да кандидатстват: "В съдебния състав гласовете на съдиите и заседателите са равни. Всеки, който има желание да влияе на процеса и да търси истината, може да го направи именно като съдебен заседател."

Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години, да имат завършено средно образование, да не са осъждани, да не фигурират на отчет в психодиспансер и да нямат принадлежност към Държавна сигурност.

В опит да бъдат опривлечени млади хора са изпратени писма до университетите и техните юридически факултети, както и до районните администрации за разпространение на информацията сред жителите на столицата, уточниха общинските съветници.