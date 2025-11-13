БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СОС обсъжда новата структура на Столична община, предложена от кмета Васил Терзиев

Целта е по-ясно разпределение на отговорностите, по-добра координация и по-висока ефективност без увеличаване на щата

СОС ще разгледа доклада на кмета на София Васил Терзиев за нова структура на Столична община. Целта – по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите.

Докладът включва редица промени в администрацията на общината. Предвижда се създаването на позицията заместник-кмет по градоустройство. В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията.

Предвижда се също и създаването на ново направление „Сигурност“. Предлаганите промени не предвиждат увеличаване на щатните бройки. Така Столичната община ще работи със същия брой служители.


