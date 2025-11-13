БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

Мъгли, но слънчево време в четвъртък - кога ни очакват 20°

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Какво ще бъде времето през уикенда?

облачно мъгливо време превалявания
Снимка: илюстративна
Сутринта на много места в низините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска слоеста облачност.

През деня ще бъде слънчево и почти тихо, но в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо почти през целия ден.

Минималните температури ще са между 0° и 9°, в София около 2°, а максималните ще са между 11° и 17°, в София около 14°.

Сутринта и по Черноморието ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър, променлив по посока. Максималните температури ще бъдат 14° - 15°, малко по-ниски от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра около 3°.

До края на седмицата ще се задържи почти тихо и на много места в равнините, котловините и около водните басейни преди обяд ще има мъгла или ниска слоеста облачност.

В часовете около и след обяд ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните в петък между 12° и 17°, през почивните дни с 2 - 3 градуса по-високи. Слънчево и топло за сезона ще бъде в планините.

В понеделник ще се усили вятърът от юг и температурите ще се повишат още. В по-голямата част от страната максималните ще са около и над 20°.

Ще се увеличат първо средната и високата облачност, по-късно и ниската, а от северозапад ще започнат валежи от дъжд.

