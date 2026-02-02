Спад за Виктория Томова в класацията на WTA

Виктория Томова отбеляза спад в световната ранглиста на WTA. Най-добрата българска тенисистка падна с 15 места след края на Откритото първенство на Австралия. Софиянката вече заема 143 позиция в подреждането с актив от 518 точки. Томова стигна до третия кръг в квалификациите от първия за годината турнир от Големия шлем.

Прогрес отбеляза Елизара Янева, която вече е втора ракета на България. 18-годишната тийнейджърка се придвижи до рекордното за нея 260 място, изкачвайки с 59 позиции. Тя има 270 точки, а само преди ден стана вицешампионка на турнира в Порто. Така Янева за първи път нахлу в Топ 300.

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка. Представителката на Беларус е с 10 990 точки, изпреварвайки втората Ига Швьонтек от Полша със 7978, а на третата позиция се изкачи Елена Рибакина sys 7610. Именно представляващата Казахстан тенисистка триумфира на Australian Open.

Сред десетте най-добри се завърна Елина Свитолина от Украйна с 3205. Елизе Мертенс пък се изкачи на първо място при двойките. Белгийката спечели трофея именно в тази категория на надпреварата на австралийска земя.