Елизара Янева стана вицешампионка в Порто

Елизара Янева стана вицешампионка на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка отстъпи на финала пред Айла Аксу (Турция) с 5:7, 4:6 за 84 минути.

Янева направи пробив за 5:3 и сервираше за спечелване на сета, но не успя да се възползва и след четири поредни загубени гейма първата част бе спечелена от съперничката й със 7:5.

Втората част започна трудно и тя изостана с 0:3, успя да изравни, но веднага отново загуби подаването си за 3:4. При 4:5 Янева изпусна възможност за връщане на пробива и макар да отрази мачбол, в крайна сметка загуби с 4:6.

С поредното си силно представяне тя ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста, като ще се изкачи до номер 260. От началото на сезона тя вече има няколко отлични резултати - вицешампионка на турнира в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара) и четвъртфиналистка в Лешно, Полша (с награден фонд 60 хиляди долара).

Елизара Янева има три спечелени титли в турнирите за жени от ITF.