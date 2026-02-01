БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

Елизара Янева стана вицешампионка в Порто

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Българката бе спряна от туркиня на финала в турнира.

Елизара Янева стана вицешампионка на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната българка отстъпи на финала пред Айла Аксу (Турция) с 5:7, 4:6 за 84 минути.

Янева направи пробив за 5:3 и сервираше за спечелване на сета, но не успя да се възползва и след четири поредни загубени гейма първата част бе спечелена от съперничката й със 7:5.

Втората част започна трудно и тя изостана с 0:3, успя да изравни, но веднага отново загуби подаването си за 3:4. При 4:5 Янева изпусна възможност за връщане на пробива и макар да отрази мачбол, в крайна сметка загуби с 4:6.

С поредното си силно представяне тя ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста, като ще се изкачи до номер 260. От началото на сезона тя вече има няколко отлични резултати - вицешампионка на турнира в Манчестър (с награден фонд 40 хиляди долара) и четвъртфиналистка в Лешно, Полша (с награден фонд 60 хиляди долара).

Елизара Янева има три спечелени титли в турнирите за жени от ITF.

#тенис турнир в Порто 2026 #Елизара Янева

