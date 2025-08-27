Спарта Прага заслужи място в Лигата на конференциите

Отборът на Спарта Прага заслужи място за участие в основната фаза в Лигата на конференциите. Въпреки поражението с 0:1 като гост на ФК Рига, чехите продължават напред, след като имаха преднина от 2:0 след първата среща.

Лукаш Хараслин и Матей Ринеш имаха отлични шансове да дадат аванс на Спарта Прага през първото полувреме. Най-добрата възможност за Рига до почивката се откри пред Режиналдо Рамиреш в 37-ата минута, но защитник на гостите се намеси решително

Домакините от Латвия стигнаха до аванс в 68-ата минута чрез Яго Сикейра, но до края на срещата нов гол не падна.