Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Можем онлайн да проверим на какви профилактични прегледи...
Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Спартак Плевен не се спря и срещу Берое

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
"Синьо-белите" опазиха крепостта си срещу Берое за пет поред в НБЛ.

спартак плевен оказа непреодолимо препятствие миньор 2015
Снимка: НБЛ
Спартак Плевен продължава да е под пара в НБЛ, намирайки пътя към петия пореден успех. Селекцията на Желко Лукаич се наложи над Берое Стара Загора с 92:79 в среща от 27-ия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" демонстрираха повече аргументи, особено през първото полувреме, а през второто отблъснаха всеки опит за щурм на състава, воден от Даниел Клечков, нанасяйки му второ последователно поражение в елита. Сред основните фактори за успеха на "синьо-белите" бе стрелбата от далечна дистанция, където бяха 9/23 срещу 4/23 за "зелено-белите", макар че домакините направиха цели 16 грешки срещу само 8 от другата страна.

Старозагорският отбор бе без болния Дариъс Куизънбери, а в игра не се появи Александър Милов.

Срещу името на тима от Плевен личат 13 победи и 11 загуби, което го поставя на шестото място във временното класиране, а отборът от Стара Загора се намира на осмата позиция с 11 успеха и 15 поражения. На 28 март (събота) Спартак ще има визита на Черно море Тича, докато ден по-късно Берое ще домакинства на Рилски спортист.

Играта под коша и бързото темпо се превърнаха в основани акценти във встъпителните минути. И докато Милен Захариев създаваше често проблеми на домакинската защита, Ноел Браун влезе в обувките на топреализатор. От другата страна. Александър Матушев последва примера на своя съотборник за точка аванс в полза на гостите в края на откриващия период.

По-доброто движение на топката и вдигането на оборотите в офанзивен план, особено зад дъгата, тласнаха спартаклии към бърз обрат и едноличното водачество. Джейлън Бенджамин и Матушев въдвориха известен ред в старозагорските редици, но спартаклии имаха рецепта за този щурм и се оттеглиха в съблекалнята при 49:42.

Картината на паркета постепенно придоби друг вид на старта на третата част, когато Брет Рийд и Матушев обединиха усилия, а заздравяването на защитата за „зелено-белите“ върна усещането за интрига. Тимът от Плевен намери изход от кризата, напомняйки за доброто движение на топката, за да си извоюва 8-точков актив след 30 минути игра.

Верните решения, взети от Павлин Иванов, Кавон Скот и МакКлауд, запалиха искрата за домакините по пътя към двуцифрената разлика в откриващите моменти на заключителната четвърт. Горещата ръка на Матушев накара старозагорския отбор отново да повярва в обрата, но Иванов, Скот и МакКлауд се погрижиха „синьо-белите“ да не трепнат до финалната сирена.

Пвалин Иванов поведе Спартак със своите 16 точки, включително и с 4 точни стрелби зад дъгата. Кавон Скот го последва с 15 и 5 борби, Джейлън МакКлауд се разписа с 14. Мартин Сотиров се отчете с 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Ноел Браун отбеляза 10 точки.

Александър Матушев изригна за Берое с 29 точки. Джейлън Бенджамин (7 асистенции) и Милен Захариев (5 борби) нанизаха по 13 точки, Дейлън Уилям приключи с 10 и 7 овладени под двата ринга топки.

ТОП 24

Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
1
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Празнуваме Благовещение
2
Празнуваме Благовещение
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
3
Войната в Близкия изток: Твърдения за посредници между САЩ и Иран
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
4
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?
5
Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
6
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Баскетбол

Рилски си свърши работата срещу Шумен
Рилски си свърши работата срещу Шумен
България попадна в четвърта урна преди жребия за втория етап на квалификациите за Евробаскет при жените България попадна в четвърта урна преди жребия за втория етап на квалификациите за Евробаскет при жените
Чете се за: 01:52 мин.
Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА
Чете се за: 01:40 мин.
Шарлът разби Сакраменто в НБА Шарлът разби Сакраменто в НБА
Чете се за: 02:45 мин.
Макаби изненада Фенербахче в Евролигата Макаби изненада Фенербахче в Евролигата
Чете се за: 02:45 мин.
Везенков над всички, но Олимпиакос капитулира срещу Валенсия Везенков над всички, но Олимпиакос капитулира срещу Валенсия
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации Три поредни дни 1,60 евро за литър дизел: Служебната власт въведе мярката за компенсации
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове Преди изборите: Редица акции в цялата страна срещу купуването на гласове
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Проверка в АПИ: Как са похарчени милиарди за пътища?
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Би Би Си с нов генерален директор
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ