Спартак Плевен не се спря и срещу Берое

Спартак Плевен продължава да е под пара в НБЛ, намирайки пътя към петия пореден успех. Селекцията на Желко Лукаич се наложи над Берое Стара Загора с 92:79 в среща от 27-ия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" демонстрираха повече аргументи, особено през първото полувреме, а през второто отблъснаха всеки опит за щурм на състава, воден от Даниел Клечков, нанасяйки му второ последователно поражение в елита. Сред основните фактори за успеха на "синьо-белите" бе стрелбата от далечна дистанция, където бяха 9/23 срещу 4/23 за "зелено-белите", макар че домакините направиха цели 16 грешки срещу само 8 от другата страна.

Старозагорският отбор бе без болния Дариъс Куизънбери, а в игра не се появи Александър Милов.

Срещу името на тима от Плевен личат 13 победи и 11 загуби, което го поставя на шестото място във временното класиране, а отборът от Стара Загора се намира на осмата позиция с 11 успеха и 15 поражения. На 28 март (събота) Спартак ще има визита на Черно море Тича, докато ден по-късно Берое ще домакинства на Рилски спортист.

Играта под коша и бързото темпо се превърнаха в основани акценти във встъпителните минути. И докато Милен Захариев създаваше често проблеми на домакинската защита, Ноел Браун влезе в обувките на топреализатор. От другата страна. Александър Матушев последва примера на своя съотборник за точка аванс в полза на гостите в края на откриващия период.

По-доброто движение на топката и вдигането на оборотите в офанзивен план, особено зад дъгата, тласнаха спартаклии към бърз обрат и едноличното водачество. Джейлън Бенджамин и Матушев въдвориха известен ред в старозагорските редици, но спартаклии имаха рецепта за този щурм и се оттеглиха в съблекалнята при 49:42.

Картината на паркета постепенно придоби друг вид на старта на третата част, когато Брет Рийд и Матушев обединиха усилия, а заздравяването на защитата за „зелено-белите“ върна усещането за интрига. Тимът от Плевен намери изход от кризата, напомняйки за доброто движение на топката, за да си извоюва 8-точков актив след 30 минути игра.

Верните решения, взети от Павлин Иванов, Кавон Скот и МакКлауд, запалиха искрата за домакините по пътя към двуцифрената разлика в откриващите моменти на заключителната четвърт. Горещата ръка на Матушев накара старозагорския отбор отново да повярва в обрата, но Иванов, Скот и МакКлауд се погрижиха „синьо-белите“ да не трепнат до финалната сирена.

Пвалин Иванов поведе Спартак със своите 16 точки, включително и с 4 точни стрелби зад дъгата. Кавон Скот го последва с 15 и 5 борби, Джейлън МакКлауд се разписа с 14. Мартин Сотиров се отчете с 13 и 5 овладени под двата ринга топки, Ноел Браун отбеляза 10 точки.

Александър Матушев изригна за Берое с 29 точки. Джейлън Бенджамин (7 асистенции) и Милен Захариев (5 борби) нанизаха по 13 точки, Дейлън Уилям приключи с 10 и 7 овладени под двата ринга топки.