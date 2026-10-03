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Спартак Плевен обърна Крумовград и си уреди сблъсък с Левски за Купата на България

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Вихрен, Етър и Фратрия също продължават напред след победите си във втория предварителен кръг на турнира

Спартак Плевен обърна Крумовград и си уреди сблъсък с Левски за Купата на България
Снимка: БТА
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Спартак Плевен се класира за следващия етап на Sesame Купа на България, след като постигна обрат за 2:1 като гост на Крумовград. Успехът осигури на плевенчани двубой срещу Левски в следващия кръг на надпреварата.

Крумовград поведе преди почивката с попадение на Веселин Марчев, но през второто полувреме Спартак промени развоя на срещата. Преслав Антонов възстанови равенството, а Шола Аделани донесе пълния обрат и класирането на плевенския тим.

Убедително продължи и Фратрия, който се наложи с 3:0 при гостуването си на Балкан Ботевград. Денислав Ангелов откри резултата още в деветата минута, а Билал Ел Баккали удвои в 37-ата. Крайното 3:0 беше оформено в 53-ата минута след автогол на Николай Метанов. В следващия етап Фратрия ще бъде домакин на Ботев Враца.

Лидерът във Втора лига Вихрен Сандански също не допусна изненада и разгроми третодивизионния Ботев Нови пазар с 4:1 като гост. Победата изпрати тима от Сандански на 1/16-финалите, където ще приеме Локомотив София.

Място напред си осигури и Етър Велико Търново. "Болярите“ спечелиха драматично гостуването си на Черноморец Балчик с 3:2.

Така съботната програма от втория предварителен кръг завърши с класиране на Спартак Плевен, Фратрия, Вихрен и Етър, а останалата част от двубоите предстои да се изиграе в неделя.

#Купа на България по футбол 2026/2027 #ПФК Етър Велико Търново

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