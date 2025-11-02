Спартак Плевен сломи съпротивителните сили на Берое

Спартак Плевен се върна на правия път в НБЛ на бърза ръка. Селекцията на Тодор Тодоров сломи Берое Стара Загора с 87:77 в среща от петия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" не намериха верните решения още през първото полувреме, когато влязоха в ролята на еднолични лидери и до финалната сирена преодоляха всички критични моменти, за да нанесат второ поредно поражение на състава, воден от Даниел Клечков. Сред ключовите фактори за успеха на домакините бе и стрелбата от наказателната линия, където бяха 12/19 срещу 9/23 за техните съперници.

Спартаклии не можеха да разчитат на контузените Джейлън МакКлауд и Маюом Буом. От своя страна в игра за старозагорския отбор се завърна Александър Матушев.

Срещу името на тима от Плевен личат три победи и една загуба, а "зелено-белите" имат три успеха и две поражения. На 8 ноември (събота) Спартак ще има визита на Черно море Тича, докато Берое ще домакинства на Рилски спортист.

Размяната на успешни стрелби беляза откриващите минути, в които реализатори не липсваха и от двете страни. Джулиън Люис и Кавон Скот се погрижиха нападението на домакините бъде на висота, докато Милен Захариев пое основната роля на реализатор. Солидната игра в защита, съчетана с точния мерник на Николай Титков, окрили „синьо-белите“ към развалянето на статуквото и аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Спартаклии продължиха в същия дух от гледна точка на играта в дефанзивен план и в следващата десетка, а стрелбите зад дъгата на Мартин Русев и Титков допълнително улесниха живота им. Последва подем за „зелено-белите“, предизвикан от Дариъс Куизънбери и Захариев, които върнаха усещането за интрига, но тимът от Плевен се оттегли в съблекалнята при 50:44.

Ноел Браун излезе на сцената на старта на третата част и домакините отново намериха пътя към двуцифрената разлика. Соловите изпълнения на Кузъбнери не дадоха желания ефект на старозагорския отбор в опитите си да надигне глава, а „синьо-белите“ напомниха за защитата си, за да си извоюват 16-точков аванс след 30 минути игрово време.

Спартаклии не оставиха съмнения за своето превъзходство и при откриването на заключителната четвърт, като двуцифрена продължи да свети на таблото в тяхна полза. Късен щурм, дело на Ди′шон Парсънс, Захариев и Куизънбери, редуцираха пасива на отбора от Стара загора до 8 точки при по-малко от минута, оставаща на часовника, но Мартин Сотиров охлади ентусиазма им от наказателната линия във финалните акорди.

Мартин Русев се отличи за Спартак със своите 15 точки и 6 борби. Николай Титков и Джулиън Люис се разписаха с по 14 точки, Кавон Скот и Ноел Браун (8 овладени под двата ринга топки) прибавиха по 12. Мартин Сотиров (7 овладени под двата коша топки и 7 асистенции) и Виктор Гергов (5 борби) финишираха с по 10 точки.

Дариъс Куинзънбери отговори за Берое с 23 точки, 5 борби и 5 асистенции. Милен Захариев регистрира 21 и 8 овладени под двата ринга топки, Ди'шон Парсънс завърши с 16 точки, 7 овладени под двата коша топки и 5 завършващи подавания.