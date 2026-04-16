Спартак Плевен  уби мечтите на Академик за плейофи след трилър.

Спартак Плевен продължава да мечтае за Топ 5 преди края на редовния сезон в НБЛ. Селекцията на Желко Лукаич надделя над Академик Бултекс 99 с 90:82 след продължение в среща от 31-ия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". Макар че качеството не бе на високо ниво, мачът предложи драма до финалните акорди, в които "синьо-белите" нанесоха своя удар за две поред в родния елит. По този начин спартаклии отказаха състава на Йордан Янков окончателно от мечтите за участие в плейофите през този сезон, нанасяйки му и второ последователно поражение.

Двата отбора стреляха доста слабо от наказателната линия, където домакините бяха 27/41 срещу 18/33 за гостите. На линия за пловдивския отбор отново бе ДиМаркъс Шарп, но двубоят не доиграха Обрад Томич, Ватанго Донзо и Константин Паисиев, тъй като натрупаха по 5 лични нарушения.

Тимът от Плевен се изкачи до петото място във временното с 16 победи и 12 загуби, а отборът от Пловдив остава на деветата позиция с 9 успеха и 19 поражения. На 20 април (понеделник) Спартак ще има визита на Локомотив Пловдив, докато ден по-рано Академик ще домакинства на Рилски спортист.

Откриващите минути предложиха високо темпо и слаба резултатност. По-солидната игра в защита, комбинирана с усилията на Кавон Скот и Мартин Русев, даде усещането за лидерство на домакините. Константин Паисиев и Обрад Томич помогнаха на гостите да върнат жеста, но „синьо-белите“ си издействаха аванс от 2 точки в края на встъпителния период.

Началото на втората част се превърна в парад на пропуските. С вдигането на оборотите последва и вдигането на резултатността до известна степен, а спартаклии имаха последната дума и се оттеглиха в съблекалнята при 36:29.

Горещата ръка на Павлин Иванов остави тима от Плевен на лидерската позиция и дори го накара да мечтае за двуцифрена разлика на старта на третата част. Пловдивският отбор намери аргументи за нов щурм, подхванат от Васил Бачев, Джакез Йол и Паисиев, но доскорошният участник в Европейската северна лига изтръгна точка актив след 30 минути игрово време.

Размяна на серии беляза откриването на заключителната четвърт, за да се пренесе драмата и в нея. Кош и фаул на Мартин Русев изведе домакините с 5 напред във финалните 3 минути. Пловдивският отбор за пореден път надигна глава , този път със съдействието на Йол, ДиМаркъс Шарп и Асен Великов, които фиксираха равенството с 48 секунди, оставащи на часовника. Последва по един пропуск и от двете страни, а пропуск на Иванов със сирената зад дъгата остави развръзката за продължението.

Драматичните моменти следваха един след друг и в допълнителните 5 минути, изпълнени с честа смени на водачеството. На в ключов момент излезе Иванов, който даде разлика от 6 точки в заключителните 2 минути и това бе всичко.

Павлин Иванов запали искрата за Спартак със своите 23 точки, включително и с 4 успешни стрелби отвъд дъгата. Кавон Скот го последва с 18 и 5 борби, Джейлън МакКлауд финишира с 16 и 9 асистенции.

Джакез Йол отвърна за Академик с 22 и 9 борби. Васил Бачев (6 асистенции) и Обрад Томич (12 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 13 точки, Константин Паисиев и Асен Великов имат по 10.