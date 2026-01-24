Спартак Варна се справи с Дунав Русе

Спартак Варна записа нова победа по време на своята зимна подготовка. Футболистите на Гьоко Хаджиевски надигра Дунав Русе с 3:1 в контрола, която се изигра в село Каблешково.

Варненци отбелязаха първия гол с помощта на Шанде в 54-та минута. 14 минути след това „соколите“ удвоиха чрез Петър Принджев.

В 76-та минута лидерът във Втора лига върна едно попадение, дело на Хюсеин Кельовлуев, който вкара от границата на наказателното поле. 2 минути по-късно обаче Принчев вкара втори гол и оформи крайното 3:1 в полза на Спартак.