Спартак (Варна) загря за битките в Първа лига с победа над Миньор

Отборът на Спартак (Варна) победи с 2:1 Миньор (Перник) в последната си контрола преди подновяването на битките в Първа лига. Двубоят бе проведен на стадион „Локомотив“ в морската столица.

Спартак вкара по един гол в двете полувремена. В 40-ата минута Петър Принджев даде преднина на „соколите“, а Алешандре Да Силва бе точен в 71-та минута.

В първия си мач от пролетния дял на шампионата „соколоте“ ще срещнат градския съперник Черно море на стадион „Тича“. Двубоят е насрочен за 12:30 часа на 7 февруари, като Спартак влиза в него на 12-о място със 17 точки и 16 по-малко от четвъртия Черно море.

Миньор ще изиграе контрола с Пирин следващата седмица, след което ще поднови мачовете от Втора лига срещу Черноморец (Бургас) на 15 февруари.