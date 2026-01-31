Равенство в последната контрола на Славия

Славия завърши наравно 2:2 у дома с Марек (Дупница) в последния си приятелския мач от зимната подготовка.

Капитанът Иван Минчев откри резултата след четвърт час игра и отново той реализира втория гол четири минути преди почивката.

Гостите върнаха едно попадение чрез Симеон Вешев секунди преди края на първата част.

Илия Димитров изравни в 84-ата минута на срещата, която е последна за „белите“ преди подновяване на мачовете в Първа лига.

На 8 февруари от 14:15 часа воденият от треньора Ратко Достанич отбор приема Локомотив (Пловдив) в двубой от 20-ия кръг в шампионата.