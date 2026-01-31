ЦСКА спечели последната си зимна контрола

ЦСКА победи Дунав (Русе) с 3:1 в последната си зимна контрола преди подновяването на първенството. Двубоят се игра на базата в Панчарево, а за „червените“ се разписаха Бруно Жордао, Мохамед Брахими и Леандро Годой.

Столичният тим беше по-активен през първото полувреме, уцели две греди и закономерно поведе в 14-ата минута чрез Жордао. След почивката Христо Янев направи множество промени, но ЦСКА запази контрола над срещата.

Брахими удвои аванса в 75-ата минута с техничен прехвърлящ удар, а малко по-късно Дунав намали чрез Монтейро. Крайното 3:1 оформи Годой, който се разписа след индивидуален пробив.

Първият официален мач на ЦСКА за пролетния дял е на 6 февруари от 17:45 часа срещу Арда на Националния стадион „Васил Левски“.



Футбол: ЦСКА София – Дунав Русе (ГАЛЕРИЯ)



Съставът на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов (72’ 25. Димитър Евтимов), 2. Дейвид Пастор (72’ 19. Иван Турицов), 5. Лумбард Делова (77’ 91. Алекс Тунчев), 14. Теодор Иванов (46’ 4. Адриан Лапеня), 17. Анжело Мартино (72’ 3. Андрей Йорданов), 6. Бруно Жордао (к) (72’ 30. Петко Панайотов), 10. Макс Ебонг (62’ 94. Исак Соле), 99. Джеймс Ето’о (72’ 73. Илиан Илиев), 11. Мохамед Брахими (77’ 8. Дейвид Сегер), 38. Лео Перейра (77’ 7. Улаус Скаршем), 28. Йоанис Питас (62’ 9. Леандро Годой).