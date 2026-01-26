ЦСКА закри последната си контрола

Последната контрола на ЦСКА преди старта на пролетния дял от сезона в Първа лига ще бъде закрита за медии и фенове. „Армейците“ ще премерят сили с Дунав Русе, а освен това проверката ще бъде изиграна на клубната база в Панчарево, като ще бъде предавана пряко на платформата SPORTBG. Това съобщиха от клуба.

Контролата между столичани и лидера във Втора лига ще стартира от 14:00 часа на 31 януари (събота). Вариантът проверката да се играе на Националния стадион „Васил Левски“ отпадна поради желанието да се съхрани тревното му покритие в оптимално състояние за предстоящите официални мачове от футболния календар.

Играчите на Христо Янев ще подновят тренировки утре (27 януари) след завръщането си от подготвителния лагер в Анталия. През настоящата седмица „червените“ ще имат по едно занимание дневно с изключение на сряда (28 януари), когато ще тренират двуразово