Споровете започнаха преди началото на Общото събрание на БФЛА

Спорове се разразиха още преди старта на извънредното Общо събрание на БФЛА. То трябва да започне в 14.30 ч. днес в Театралната зала на частно училище "Свети Георги" в София и основната му цел е да бъде избрано ново ръководство на федерацията.

Близо два часа преди началото му обаче атлетическите хора започнаха със спор кой да регистрира делегатите. Хората на БФЛА държат това да го правят те, но инициативният комитет от клубове, които инициираха събранието и реално по тяхно искате съдът назначи извънредния форум, искаха това да го правят те.

В крайна сметка, след намесата на Асен Христов, се стигна до компромисното решение да бъдат излъчени представители и от двата лагера, които да извършват регистрацията на делегатите.