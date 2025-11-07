БФЛА обяви, че е единствен организатор на Общото събрание на централата утре

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) е единствен организатор на Общото събрание на централата, което ще се състои утре от 14:30 часа в София, като от централата призоваха всичките си членове да се "ръководят единствено от съдебното решение и Устава на организацията, за да бъде проведено събранието законосъобразно и прозрачно".

"Във връзка с Решение № 1345/29.09.2025 г. на Софийски градски съд, с което се свиква извънредно Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика, уведомяваме, че единствен организатор на събранието е БФЛА. На 27 октомври 2025 г. има решение на УС на БФЛА, включително подписано от вписания за председател на БФЛА в Търговския регистър Иван Колев, което е задължително за всички членове на БФЛА. С това решение на УС изрично е назначена мандатна комисия за Общото събрание на 8 ноември, която да провери за легитимността на клубовете и кой да води събранието до приемане на решение на Общото събрание по т.1 от Дневния ред, а именно Избор на председател, протоколчик и преброители на събранието. Клубовете–инициатори на Общото събрание имат право единствено да уведомят членовете за съдебното решение, датата, мястото и дневния ред, без да добавят процедурни указания. Няма нито една дума в решението, която: - да упълномощава някой „инициативен комитет“; - да определя кой ще открие или води събранието; - или да възлага организационни функции на конкретен клуб или лице. Напротив - съдът изрично отказва да се произнася за начина на провеждане и гласуване, тъй като тези въпроси са уредени в Устава на БФЛА. Въпреки това, е разпространен т. нар. „организационен ред" за “Провеждане на извънредно Общо събрание на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА)" от страна на мениджър на залата-домакин, в който се съдържат недопустими процедурни указания и опит за подмяна на волята на съда и уставните правила. По този начин се подготвя пореден фарс, който подкопава законността и авторитета на федерацията. БФЛА призовава всички свои членове да се ръководят единствено от съдебното решение и Устава на организацията, за да бъде проведено събранието законосъобразно и прозрачно", се казва в съобщение на БФЛА.

Предишното редовно Общо събрание на БФЛА се състоя на 1 август тази година, след което за председател беше избран Георги Павлов. В последствие, след жалби, Софийският градски съд (СГС) спря вписването на новата управа и беше насрочено ново Общо събрание на федерацията за 8 ноември след искане на 1/3 от клубовете-членове на централата.

Павлов отново е кандидат за ръководната позиция на организацията, а негов конкурент ще бъде Иван Колев, който беше начело на БФЛА от октомври 2023 г. до началото на август тази година, като довърши мандата на оттеглилия се заради ангажиментите си като президент на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.

Позицията на родната централа идва, след като по-рано днес атлетическите клубове-инициатори на предстоящото Общо събрание заявиха, че настоящият управителен съвет на Българската федерация по лека атлетика не е изпълнил законовото си задължение да свика ново извънредно събрание след нелегитимното такова на 01.08.2025 г.

Клубовете разкриха още, че всички решения и действия на настоящето ръководство на БФЛА от 1 август насам са незаконни и нелегитимни.