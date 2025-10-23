Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа

Начело в класирането на Лига Европа излязоха Спортинг Брага и Олимпик Лион, които имат по 9 точки. И двата отбора спечелиха домакинствата си от третия кръг на основната фаза с резултат 2:0.

Португалците се наложиха над Цървена звезда. Фран Наваро даде преднина на тима от Брага в 22-ата минута, а вторият гол във вратата на сръбския шампион реализира Марио Доржеле в 72-ата минута.

Лион регистрира успех със същия резултат над гостуващия Базел. Корентен Толисо даде преднина на "хлапетата" след едва три минути игра, а Алфонсо Морейра оформи крайния резултата в последните секунди на редовното време.

Шотландският гранд Рейнджърс пък допусна трета поредна загуба в турнира след 0:3 като гост на Бран. За норвежкия отбор головете вкараха Емил Корнвиг, Якоб Сьоренсен и Ноа Холм.

В други срещи Генк и Бетис завършиха 0:0 в Белгия, Болоня взе с 2:1 визитата си на румънския ФКСБ, а Ференцварош надигра с 3:2 Ред Бул Залцбург.