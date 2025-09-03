Спортни новини 02.09.2025г.

Джейдън Санчо бе отстъпен под наем от Манчестър Юнайтед на Астън Вила.

Треньорът Ерик Тен Хаг бе уволнен от Байерн Леверкузен след две загуби на тима.

Рандал Коло Муани ще премене под наем от ПСЖ в Тотнъм.

Харви Елиът ще играе за Астан Вила. Ливърпул се съгласиха на сделката, която е на стойност 35 милиона паунда.

Мануел Аканджи ще играе под наем в Интер Милано. Доскоро той беше играч на Манчестър сити.

Николас Джаксън, който до скоро играеше за Челси, ще стане част от екипа на Байерн Мюнхен.

Галатасарай са много близо до сделка с Манчестър сити за офанзивния халф Илкай Гюндоган.

Манчестър Юнайтед ще купят вратаря Сене Ламенс за 21 милиона евро.

Алексис Санчес ще премине в отбора на Севилия като свободен агент.



Българинът Филип Кръстев ще продължи кариерата си в английския Чемпиъншип в състава на Оксфорд Юнайтед.



"Няма по-добро място да играеш футбол от Англия. Много съм щастлив, че успях да осъществя този трансфер. Ще дам всичко от себе си за клуба, за да помогна да се движим напред. Искам да предизвикам себе си до границите на собствените си възможности, а с това и целия отбор. Искам да постигна големи неща с Оксфорд и да спечелим всеки възможен мач. Не искам да поставям граници на това, което можем да постигнем. Моята работа е да бележа и да създавам шансове. Аз съм силен характер. Благодарен съм, че играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона", каза Кръстев пред официалния сайт на Оксфорд Юнайтед.

Децата от Лятната академия за деца и ученици (ЛАДУ) нарисуваха портрети на българските национали по футбол, които ще бъдат показани на таблото на стадион „Васил Левски“ преди мача България – Испания на 4 септември. Инициативата е на Фенклуба на националните отбори и в нея се включиха деца на възраст 9–13 години. Всеки футболист от двата отбора ще бъде представен с рисунка, създадена от децата, които работиха с ентусиазъм и вълнение, сподели ръководителят на проекта Каталина Василева.

Бивш футболист на Левски премина в Чемпиъншип. Десният бек Жереми Петрис подписа договор с Уотфорд за четири години.



Италианският отбор Каляри привлече 18-годишен български вратар – Атанас Кехайов. Любопитното е, че в отбора има няколко сънародници.

Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа, съобщиха от клуба. До момента опитният волейболист водеше подготовка с италианския Тренто, но вече договорът му с Локомотив е официален. Така Казийски се завръща да играе в България, като треньорът на „черно-белите“ Найден Найденов потвърди новината.



Яник Синер се класира за четвъртфиналите на Ю ЕС ОУПЪН след като победи Бублик с 3-0 сета.Другите фаворити за спечелването на турнира, в лицето на Джокович и Алкарас, също продължават напред.