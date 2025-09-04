Преди мача България - Испания

Испания направиха тренировка на националния стадион “Васил Левски” снощи.

Ла фурия роха не е в пълен състав, защото Гави, Фабиан Руис и Йереми Пино отпаднаха заради контузии. Но пък тук са големите звезди – най-скъпият футболист в света Ламин Ямал и Родри, който вече е грабнал Златната топка.

Фенове ги чакаха пред стадиона, но нямаше шанс за селфи или автограф – испанците бяха много фокусирани. Самата тренировка беше открита за медиите само 15 минути – колкото да се щракнат няколко кадъра.

Всички билети са продадени, което означава, че близо 40 хиляди ще гледат сблъсъка на живо.

БНТ ще предава срещата на националите от 21:45 по каналите си БНТ 1 и БНТ 3.

Пожелаваме успех на лъвовете!