Българите на Уимбълдън

Александър Василев продължава със страхотното си представяне в Ню Йорк! Полуфиналистът от „Уимбълдън“ и №4 в схемата прегази американеца Доминик Мозейчук с 6:3, 6:2 само за 70 минути. Това е втора поредна победа без загубен сет за Алекс, а следващият му съперник е чехът Ян Кумсат.

По-късно днес на корта излиза и другото голямо име – шампионът от „Уимбълдън“ Иван Иванов. Той е топ поставен в схемата и ще играе срещу американеца Максуел Екстед.

Има и още български мачове! На двойки Василев и руснакът Тимофей Дерепаско (№4 в схемата) ще премерят сили с индиеца Хитеш Чохан и испанеца Тито Чавес. При девойките Елизара Янева и французойката Ксения Ефремова (№8) стартират срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

А Йоана Константинова вече е във втори кръг на двойки след победа с японката Рейна Гото – 7:5, 6:1!