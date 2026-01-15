БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 00:37 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Спортното училище „Васил Левски“ в София отличи най-добрите си млади спортисти

Чете се за: 02:05 мин.
Деца
Снимка: ММС
Състезателите по художествена гимнастика, волейбол и борба спечелиха най-много отличия в годишната класация на 166-о спортно училище „Васил Левски“ в София. През 2025 година учениците на школото са завоювали впечатляващите 64 медала от световни, европейски и балкански първенства, 142 национални титли и още 275 отличия от държавни и международни турнири.

За спортист №1 на годината беше избрана световната шампионка по художествена гимнастика Магдалена Вълкова, както и волейболистките Димана Иванова и Симона Иванова с националния отбор до 19 години.

Сред първите подгласници са млади звезди от тениса, волейбола, художествената гимнастика и борбата, а в топ 10 попадат състезатели от още повече спортове – свободна и класическа борба, джудо, спортна стрелба, плажен волейбол и самбо.

Наградата за „Най-добър треньор“ отиде при треньори по художествена гимнастика, борба и волейбол, които стоят зад големите успехи на учениците. Призът „Отбор на годината“ спечели ансамбълът за девойки по художествена гимнастика, който триумфира със световни титли на родна земя.

Отличия получиха и спортните клубове, допринесли най-много за развитието на младите таланти, както и най-перспективните състезатели в различни дисциплини. Тази година в програмата на училището влиза и олимпийското таекуондо – още една възможност за учениците да открият своя спорт.

Церемонията се проведе в Актовата зала на училището и събра известни спортни личности и представители на клубовете „Левски“. Отличията показаха, че младите спортисти не само печелят медали, но и изграждат бъдещето на българския спорт.

Три жени загинаха при пожар в София
1
Три жени загинаха при пожар в София
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за протест
2
Заради сделката на ЕС с Меркосур - българските земеделци готови за...
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
3
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на второкласник към децата им
4
Родители с мълчалив протест заради агресивното поведение на...
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
5
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Спортът влиза в училище по-цветен, по-модерен и по-забавен от всякога
Спортът влиза в училище по-цветен, по-модерен и по-забавен от всякога
Сняг покри Ливиньо за Зимните олимпийски игри Сняг покри Ливиньо за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:25 мин.
Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри
Чете се за: 00:12 мин.
Българските девойки U18 триумфираха и над Гърция и спечелиха групата Българските девойки U18 триумфираха и над Гърция и спечелиха групата
Чете се за: 00:45 мин.
Левски представи Армстронг Око-Флекс Левски представи Армстронг Око-Флекс
Чете се за: 00:40 мин.
Australian Open: Тежък жребий за Григор Димитров, Виктория Томова не успя да се класира Australian Open: Тежък жребий за Григор Димитров, Виктория Томова не успя да се класира
Чете се за: 00:27 мин.

Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР) Курс към избори: АПС получиха и върнаха третия мандат (ОБЗОР)
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Правната комисия заседава за правилата за вота Правната комисия заседава за правилата за вота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Затвориха завода, замърсявал въздуха във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Над 13 000 участници ще дефилират на "Сурва 2026" в Перник
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Здравето на бъдещето: Как изкуственият интелект прави революция
Чете се за: 08:25 мин.
По света
Възможно ли е ускореното приемане на Украйна в ЕС още през 2027 г.
Чете се за: 01:07 мин.
По света
