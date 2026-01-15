Спортното училище „Васил Левски“ в София отличи най-добрите си млади спортисти

Състезателите по художествена гимнастика, волейбол и борба спечелиха най-много отличия в годишната класация на 166-о спортно училище „Васил Левски“ в София. През 2025 година учениците на школото са завоювали впечатляващите 64 медала от световни, европейски и балкански първенства, 142 национални титли и още 275 отличия от държавни и международни турнири.

За спортист №1 на годината беше избрана световната шампионка по художествена гимнастика Магдалена Вълкова, както и волейболистките Димана Иванова и Симона Иванова с националния отбор до 19 години.

Сред първите подгласници са млади звезди от тениса, волейбола, художествената гимнастика и борбата, а в топ 10 попадат състезатели от още повече спортове – свободна и класическа борба, джудо, спортна стрелба, плажен волейбол и самбо.

Наградата за „Най-добър треньор“ отиде при треньори по художествена гимнастика, борба и волейбол, които стоят зад големите успехи на учениците. Призът „Отбор на годината“ спечели ансамбълът за девойки по художествена гимнастика, който триумфира със световни титли на родна земя.

Отличия получиха и спортните клубове, допринесли най-много за развитието на младите таланти, както и най-перспективните състезатели в различни дисциплини. Тази година в програмата на училището влиза и олимпийското таекуондо – още една възможност за учениците да открият своя спорт.

Церемонията се проведе в Актовата зала на училището и събра известни спортни личности и представители на клубовете „Левски“. Отличията показаха, че младите спортисти не само печелят медали, но и изграждат бъдещето на българския спорт.