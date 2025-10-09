Спряха правата на две италиански плувкини заради арест по подозрения в кражба в Сингапур

Правата на италианските състезателки по плуване Бенедета Пилато и Киара Тарантино бяха спрени за 3 месеца, считано от днес, от националната федерация (ФИН) заради инцидент през август, при който бяха заподозрени в кражба от магазин на летището в Сингапур, предадоха ДПА и АП.

ФИН обяви, че относително малкият срок на наказанието се основава на сътрудничеството на плувкините и поетата от тях отговорност за случилото се. Федерацията на Италия по плувни спортове не даде повече подробности.

Според информации в медиите двете италиански националки са отишли на почивка в Бали, Индонезия, след участието си на световното първенство по плуване в Сингапур, където Пилато спечели бронзов медал на 50 метра бруст.

На връщане те са спрели в Сингапур, където според италиански медии Тарантино е била уловена от охранителна камера да слага флакони с етерични масла в чантата на Пилато в безмитен магазин на летището.

Двете бяха задържани за кратко от сингапурските власти, но успяха да се приберат в Италия със съдействието на италианското посолство.

Съгласно информациите Пилато е казала на властите, че е помислила въпросните флакони за безплатни мостри.

Наказанието означава, че тя и Тарантино пропускат европейското първенство в малък басейн в Любин, Полша, от 2 до 7 декември тази година.

Двайсетгодишната Пилато е световна шампионка на 100 м бруст от Будапеща 2022, а на същата дистанция завърши четвърта на Олимпийските игри миналото лято във френската столица Париж. Тя има и четири европейски титли за жени в бруста.

Тарантино, която е на 22 години, е бронзова медалистка със смесената щафета на Италия на 4х100 свободен стил от европейското първенство през 2021 г.