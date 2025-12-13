БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сръбски студенти протестираха в Нови Сад под лозунга „Отговорността – пътят към справедливостта“.

Сръбски студенти протестираха в Нови Сад под лозунга „Отговорността – пътят към справедливостта“.
Снимка: АП/БТА - архив
Слушай новината

Сръбски студенти и граждани от Нови Сад се състоя днес под лозунга "Отговорността - пътят към справедливостта", съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Сръбски студенти блокираха факултети и започнаха масови протести след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен. Оглавяваните от студенти антиправителствени протести, които издигат антикорупционни искания, продължават в Сърбия вече повече от година. Протестиращите студенти блокираха над 60 факултета и призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Студентите и подкрепящите ги граждани се събраха пред университетските общежития днес и оттам отидоха до жп гарата. Те поискаха справедливост, тъй като все още няма съдебен процес срещу отговорните за трагедията.

Демонстрантите призоваха гражданите да отидат и в Бачка Паланка днес, където в момента се провежда протест по повод четири месеца от сблъсъка на граждани с привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия. Протестът е "реакция на полицейската бруталност и несправедливост, които са извършени през тази една година на борба".

#Сърбия #Нови Сад #протести #студенти

