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Сръбският президент Александър Вучич обяви срок за оставката си

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Предсрочни избори са възможни през октомври или ноември

сръбският президент александър вучич обяви срок оставката
Снимка: БТА
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Сръбският президент Александър Вучич повдигна още малко завесата около предстоящата му оставка и предсрочни избори. В интервю за сръбската държавна телевизия той обяви, че решението кога да бъдат изборите ще бъде взето през август или септември.

След оставката на Вучич първо ще се проведат парламентарни избори, а след това и президентски. Сръбският президент омаловажи и решението на Европейския съвет да не даде зелена светлина в предприсъединителния процес. Тази седмица 8 държави-членки на Съюза, сред които и България се обявиха против отварянето на третия клъстер от преговорни глави за Сърбия.

Много от страните от блока остават скептични по отношение на Сърбия заради проблемите с върховенството на закона, корупцията, свободата на медиите и заради отказа на Белград да въведе санкции срещу Русия. Вучич е под натиск да подаде оставка, откакто трагедията с рухването на козирка в Нови Сад отне живота на 16 души.

Александър Вучич – президент на Сърбия: "Опозиционните партии винаги са искали най-различни неща. Последният път изпълних молбата им изборите да са отделно, за да може хората да имат повече възможности. За мен важното е, че или август, или септември ще бъде взето решение за насрочване на избори. Те могат да се проведат или през октомври или през ноември."

#Сърбия #Предсрочни избори в Сърбия #Александър Вучич

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