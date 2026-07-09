Сръбският президент Александър Вучич обяви срок за оставката си

Сръбският президент Александър Вучич повдигна още малко завесата около предстоящата му оставка и предсрочни избори. В интервю за сръбската държавна телевизия той обяви, че решението кога да бъдат изборите ще бъде взето през август или септември.

След оставката на Вучич първо ще се проведат парламентарни избори, а след това и президентски. Сръбският президент омаловажи и решението на Европейския съвет да не даде зелена светлина в предприсъединителния процес. Тази седмица 8 държави-членки на Съюза, сред които и България се обявиха против отварянето на третия клъстер от преговорни глави за Сърбия.

Много от страните от блока остават скептични по отношение на Сърбия заради проблемите с върховенството на закона, корупцията, свободата на медиите и заради отказа на Белград да въведе санкции срещу Русия. Вучич е под натиск да подаде оставка, откакто трагедията с рухването на козирка в Нови Сад отне живота на 16 души.